Grande Fratello Vip 2020, Karina Cascella difende Fausto Leali: "Squalifica esagerata"

Tra i momenti più discussi della lunga puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip c'è sicuramente la squalifica di Fausto Leali, a causa delle parole pronunciate con riferimento a Enock.

In alcune storie pubblicate su Instagram, Karina Cascella ha preso le difese del cantautore e ha definito la decisione del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini "esagerata":

Fausto Leali ovviamente non mi è piaciuto però è vero anche che il modo in cui si è rivolto ad Enock non era assolutamente razzista, quindi l’eliminazione è forse un po’ esagerata.