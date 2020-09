Adua Del Vesco e Massimiliano Morra: pace fatta (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 21 settembre 2020

Second round della saga Adua Del Vesco - Massimiliano Morra all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, dopo tante incomprensioni, decidono di fare pace e stringersi in un lungo affettuoso abbraccio (Qui, il video).

Morra: "Ho sbagliato ma credimi ci sono stato male anche io. Ti chiedo scusa. Ho tutte le intenzioni di riallacciare un rapporto con te".

Del Vesco: "Io sono stata male per l'anoressia e tu non mi hai mandato un messaggio"

Adua Del Vesco contro Massimiliano Morra: "Sono una gran signora nel non raccontare i dettagli" (video)

Dopo lo scontro della settimana scorsa, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno tentato (invano) di ricucire lo strappo durante la seconda puntata del 'Grande Fratello Vip 5', in onda, stasera, 21 settembre 2020. Ecco il loro acceso confronto in diretta tv (Qui, il video):

Del Vesco: "Sono una gran signora nel non raccontare i dettagli. Non mi stuzzicare".

Morra: "Non puoi farmi passare in tv per quello che non sono. Puoi parlare con me, non vai a parlare in giro. Non è carino. Io, in casa, con persone non conosco, non racconto la mia vita privata. Puoi parlarne con me. Sono entrato nella casa con tutti i presupposti per riallacciare con lei. Ti sto dando del tempo e non ti ho nemmeno nominata".

Morra: "Io non voglio passare per la paladina della giustizia. Ho dovuto aspettare due anni per ricevere delle scuse. Ho sempre fatto tutto io".

L'attrice, infine, ha avuto modo di commentare (Qui, il video) le dichiarazioni della nuova compagna di Massimiliano, che l'ha definita, su Instagram, una 'povera santa infelice':

Del Vesco: "Non merita nemmeno risposta. Io sono felicissima. Ho un ragazzo fantastico. Non mi conosce questa ragazza. Lui ha avuto degli atteggiamenti molto brutti. Ci sono delle cose non belle".

Dopo la pubblicità, l'ex di Gabriel Garko ha raccontato di aver ricevuto pressioni psicologiche durante la loro relazione:

Del Vesco: "Io ci tenevo tanto a lui. Lui ha avuto una serie di atteggiamenti non giusti da fare".