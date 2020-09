Uomini e Donne: tensioni tra Jessica e Davide, faccia a faccia in studio

Di Marco Salaris lunedì 21 settembre 2020

La frequentazione continua ma la tronista si leva qualche sassolino dalla scarpa.

Jessica e Davide hanno iniziato ad intensificare la loro conoscenza, ma le cose iniziano a prendere una piega che mette sotto tensione la tronista e il corteggiatore. Jessica ha deciso di fare un'esterna con Davide e capire meglio i suoi comportamenti che a detta della tronista sarebbero 'finti'



Non mi piace che lui sia finto. Sento che a lui piace qualcosa di me, non sono cretina. Vedo delle cose interessanti e a me piace, ma lui sembra sia preoccupato più dell'esterno che della nostra situazione. Quando si siede nel parterre dei corteggiatori io non lo vedo felice.

Davide replica piuttosto adirato: "Non ho capito perché questi problemi non li hai tirati fuori in esterna ed hai aspettato che tu lo dicessi qui. Se tu sei convinta che io sia falso dimmelo e mandami via.

Jessica prova a spiegarsi meglio: "Lui sembra spaccone, ma in fondo è quella persona che si intimidisce. Quando vedo che attacca Simone (un altro corteggiatore, ndr) lo vedo che è bello forte. So che lui avrebbe voluto uscire con Sophie solo per curiosità".

Sophie chiamata in causa allora interviene e afferma: "Se tu hai detto una cosa del genere vuol dire che non c'è solo curiosità"

Davide, forse pentito di ciò che ha detto, fa marcia indietro: "Sono stato superficiale in quello che ho detto. Magari mi sono sbagliato."

Jessica lo mette in guardia:



Io cerco una persona che non mi metta dei dubbi. Mi sono dispiaciuta, all'inizio avrei voluto eliminarlo, poi ho cercato di capirlo. Lo tengo ma deve farmi vedere che lui c'è. Per esperienza di vita non vengo a fare un'esperienza dove non ho le cose chiare, vengo se mi trovo qualcuno davanti che mi dà delle risposte.

Davide: "Se è passato questo messaggio mi sono sbagliato"

Jessica rimane comunque arrabbiata con il corteggiatore, il confronto si chiude e decide di non ballare con nessuno.