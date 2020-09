Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck scrive una poesia per la figlia Giada (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 21 settembre 2020

La poesia di Patrizia De Blanck dedicata alla figlia Giada

Nel corso della sua prima settimana di reclusione nella casa del 'Grande Fratello Vip', Patrizia De Blanck ha scritto una poesia per la figlia Giada. Si intitola 'Due sillabe'. La contessa ha declamato questi affettuosi versi davanti a Miryam Catania, Adua Del Vesco e Guenda Goria (Qui, il video):

"Due sillabe ha il tuo nome

due soltanto

due parentesi poste intorno al cuore

due note sopra il grido dell'amore

che intonare vorrei

quando l'incanto

muta il tuo nome

in palpito e calore

o quando nella gioia e nel dolore

vorrei chiamarti per averti accanto

due sillabe che intrecciano la mia vita

con i fili di invisibile ricamo

che, in onda ed in onda

svolge il suo intero giro

dolce, vibrante, trepida, infinita

l'armonia del tuo nome che non chiamo

ma che respira in me

con il tuo respiro"

Il legame tra le due donne è indissolubile. Recentemente, la gieffina ha confessato di aver pensato di cacciare di casa la figlia perché esasperata dalla convivenza forzata durante il lockdown: "Giada ha il Coronavirus nella testa. Mi insegue dappertutto per disinfettare ogni angolo della casa e piange alla prospettiva che possiamo ammalarci. Controlla le mie scelte e mi assale con i suoi rimproveri. Forse esagero ma in quarantena è facile perdere il controllo. Una volta, mi dispiace ammetterlo, ero davvero esasperata e così l’ho colpita con il manico della scopa. […] Credo che la quarantena imposta dal Coronavirus possa tirare fuori il peggio di noi. Infatti, in un momento di ira, ho cacciato di casa mia figlia che mi coinvolge nelle sue paure, facendomi andare fuori di testa" (Fonte Nuovo).

Ovviamente mamma e figlia hanno stemperato gli animi ed, in casa De Blanck, è tornata l'armonia di sempre.