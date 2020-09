Tania Bambaci: Instagram, Samuel Peron, laurea, Miss Italia

Di Ivan Buratti sabato 19 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Tania Bambaci

Tania Bambaci, chi è la compagna di Samuel Peron, ballerino professionista di Ballando con le stelle? Scopriamo dettagli sulla compagna di uno dei ballerini più noti della televisione italiana, da anni in forze al talent show di Rai 1, che torna in onda sabato 19 settembre 2020.

Tania Bambaci è nata a Barcellona Pozzo di Gotto (provincia di Messina) l'11 agosto del 1990, ha 30 anni ed è del segno del Leone. All'età di 20 anni, l'11 giugno 2011, Tania Bambaci viene eletta a Gallipoli Miss Mondo Italia 2011. La vittoria le permette di partecipare a Miss World 2011, concorso di bellezza in scena a Londra, classificandosi fra le prime 15. Sempre nel 2011 vince il concorso di Miss Regina D'Europa a Malta, ma ha affiancato la carriera da modella quella da studentessa di Lingue e Culture Moderne all'Università di Pisa.

Dal 2013 al 2018 si forma come attrice, seguendo lezioni in accademie, workshop con Lina Wermuller e masterclass con importanti registi italiani e internazionali. Esordisce come attrice al cinema nel 2013, ma è in televisione che ottiene visibilità, partecipando a serie come Squadra antimafia e Questo nostro amore 80.

La storia con Samuel Peron è iniziata pressoché per caso. Un colpo di fulmine ha fatto sì che i due si innamorassero al primo sguardo. La loro storia procede da oltre 6 anni. Su Instagram è seguita da oltre 129.000 seguaci.