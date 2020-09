Maria Scicolone: oggi, età, Alessandra Mussolini, chi è

Di Marco Salaris sabato 19 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Maria Scicolone

Maria Scicolone è nata a Pozzuoli, in Campania, l'11 maggio 1938. Ha 82 anni. Il suo vero nome è Anna Maria Villani Scicolone. E' celebre per essere la mamma di Alessandra Mussolini, concorrente di Ballando con le Stelle 2020. Ha una sorella, la celebre attrice Sophia Loren.

E' la secondogenita nata dalla coppia formata da Romilda VIllani e Riccardo Scicolone. Ha frequentato le scuole elementari a Pozzuoli, ma sua madre la costrinse ad interrompere gli studi per trasferirsi a Roma dove seguì i provini della sorella maggiore. In un'intervista ad affaritaliani.it del 2010 affermò:



Mia madre ha trovato in Sophia la possibilità di vedere realizzate le sue giovanili aspirazioni artistiche, lei è stato il suo riscatto, la rivincita che, da anni, attendeva. Io, al contrario, sono stata prescelta come figlia da tenere sotto torchio, come valvola di sfogo di tutte le sue frustrazioni. All'età di 7/8 anni ero già un'adulta stanca, prigioniera di una vita disperata e disperante.

E ancora:



Quando ho raggiunto mia madre e mia sorella a Roma, ho vissuto segregata in una stanzetta. Ogni mattina mia madre accompagnava Sophia a Cinecittà e io rimanevo sola e chiusa a chiave: la mia occupazione preferita, allora, era parlare con delle palline di carte che realizzavo per combattere la solitudine. Mia madre era una donna irosa, opprimente, e profondamente insicura: aveva bisogno di continue prove d'amore da me e, sin da bambina, mi terrorizzava psicologicamente dicendomi che se fosse morta io sarei rimasta sola al mondo

Nel 1962 sposò Romano Mussolini, quarto figlio di Benito Mussolini e Rachele Guidi. La coppia ebbe due figlie. Alessandra nel 1962 ed Elisabetta nel 1967. Il matrimonio terminò nel 1971 con una separazione per poi divorziare definitivamente cinque anni dopo, nel 1976. Si sposò nuovamente con un cardiologo iraniano, Abdoul Majid Tamiz, conosciuto in una clinica.

Maria Scicolone ha inciso due 45 giri: nel 1971 È impossibile/I can't give you anything by love e nel 1972 Non finisce mai.

Ha scritto tre libri: La cucina delle mie certezze in cui racconta i viaggi fatti con la sorella Sophia, A tavola con il duce dove scrive le prelibatezze culinarie cucinate durante il matrimonio con Romano Mussolini e La mia casa è piena di specchi una biografia di Maria, della madre Romilda e della sorella Sofia, dalla quale è stata tratta una miniserie televisiva trasmessa nel 2010.