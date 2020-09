Grande Fratello Vip, Dayane Mello è ancora innamorata di Mario Balotelli? "L'ho amato, ho ancora dei sentimenti"

Di Ivan Buratti giovedì 17 settembre 2020

La modella Dayane Mello svela di provare ancora dei sentimenti per il calciatore Mario Balotelli nella casa di Cinecittà

Dayane Mello è ancora innamorata di Mario Balotelli? È quanto sembra, stando alle confidenze della modella sudamericana al fratello del calciatore, Enock Barwuah. Il ragazzo e Dayane sono tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip e hanno modo di parlare e confrontarsi quotidianamente, anche sui vecchi amori della ragazza. Tra i compagni di Dayane, anche Mario Balotelli, attaccante del Brescia, con cui in passato la donna ha vissuto momenti d'amore.

Nelle scorse ore, Dayane Mello ha parlato ai compagni di gioco della storia con Mario Balotelli, chiarendo che tipo di rapporto erano riusciti a costruire nel corso del tempo. Non una storia d'amore, ma di certo una grande intesa trascinante, tale da spingerla a viaggiare per seguirlo nei suoi impegni sportivi:



Tira e molla, non abbiamo mai potuto vivere una storia insieme. Da parte sua c’è stato troppo pregiudizio, quando l’ho conosciuto avevo 19 anni, io l’ho amato e ho ancora dei sentimenti per lui. Lui se ne frega però. Ci vogliamo tanto bene. Mi ricordo il nostro primo bacio, io mi ricordo tutto. È stato in macchina davanti all’agenzia in cui lavoravo, io non avevo mai baciato un nero e per me è stato strano. Ci guardavamo e alla fine l’ho preso e gli ho dato un bacio. Io ero da tre giorni in Italia e stavo con lui perché mi piaceva, non sapevo fosse famoso. Quando lui ha giocato a Manchester sono andata lì a vederlo, se entra in Casa a me batte il cuore. Io ho sentimenti verissimi per lui, è una persona a cui tengo tantissimo.

Il calciatore rimarrà attratto dal canto della sirena Dayane oppure farà sentire la sua vicinanza al fratello Enock in gioco? Vedremo se Mario Balotelli si mostrerà davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip 5, per un motivo o per un altro!