Maria Teresa Ruta: figlia, età, marito, figlia morta, oggi

Maria Teresa Ruta, 60 anni compiuti il 23 aprile, è tra i concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nata a Torino nel 1960, è uno dei volti storici della televisione italiana. Il debutto è avvenuto negli anni Ottanta con la trasmissione sportiva Caccia al 13 in onda su Rete 4, grazie alla quale si aggiudica il primo Telegatto. La grande popolarità è arrivata con La Domenica Sportiva: dal 1986 al 1991 ha affiancato Sandro Ciotti nello storico salotto sportivo della Rai.

Dagli anni Novanta suo curriculum sono comparsi anche programmi di intrattenimento. Sei edizioni dello Zecchino d'Oro, svariate edizioni di Giochi senza Frontiere con Ettore Andenna, UnoMattina, Ok, il prezzo è giusto!. Con gli anni Duemila, oltre a una partecipazione a L'Isola dei Famosi, in tv si è vista poco. Il motivo? L'aveva spiegato al settimanale Spy:

"Conducevo il programma Estate sul 2, in onda nel pomeriggio estivo di Rai 2: un giorno un alto dirigente mi ha convocato nel suo ufficio per discutere del rinnovo del contratto, ma è successa una cosa spiacevole e decisamente grave. Questa persona, che conoscevo da una vita, si è approcciata a me in una maniera assolutamente poco professionale e sbagliata. Non si è trattato solo di parole, ma anche di un approccio fisico pesante. Ho sbattuto la porta e me ne sono andata. Risultato? Il contratto non è stato rinnovato e non sono mai più stata contattata. Sono rimasta al palo. L'ho trovato avvilente: perdere il lavoro alla soglia dei cinquanta, poi, è un fatto difficile da accettare. Mi sono “incupita”, quasi rischiando la depressione, e non mi sono più riproposta. Ho detto basta: per anni ho deciso di non frequentare più i corridoi o i luoghi televisivi".