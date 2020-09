Gian Amedeo Goria: chi è il figlio di Maria Teresa Ruta

Di Marco Salaris venerdì 18 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Gian Amedeo Goria.

Gian Amedeo Goria è il figlio di Maria Teresa Ruta, una delle concorrenti della quinta edizione di Grande Fratello VIP in onda su Canale 5 da lunedì 14 settembre.

E' nato nel 1992. Ha 28 anni. E' nato dal matrimonio fra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria (i due poi si separarono nel 1999 e divorziarono ufficialmente cinque anni dopo, nel 2004). Attualmente vivrebbe a Milano. Ha una sorella più grande di 4 anni, Guendalina Goria, anche lei sarà tra le concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

E' tifoso dell'Inter. Ha frequentato il Liceo Classico, successivamente ha studiato Ingegneria civile al politecnico di Milano dalla quale ha conseguito il diploma nel 2015. Ha lavorato all'Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza "SOS Milano". Gli piace la musica, in particolar modo ascolta i Coldplay.

Non ha mai partecipato a trasmissioni televisive, né è stato mai intervistato per qualche settimanale di gossip. Fa eccezione la foto pubblicata dal settimanale Gente nel 2018 (visibile in alto) dov'è ritratto con sua madre e sua sorella.

Sui social è presente con un profilo facebook (dove si fa chiamare Gianamedeo Nzuri Goria) che non aggiorna da parecchio tempo, ma dove è seguito da quasi 1000 persone.