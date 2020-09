Grande Fratello Vip 5, Myriam Catania: "Luca Argentero? Non siamo amici ma gli voglio bene"

Di Sebastiano Cascone giovedì 10 settembre 2020

I consigli di Luca Argentero all'ex moglie Myriam Catania a pochi giorni dall'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5

Dopo l'ufficializzazione della sua partecipazione alla prossima edizione del 'Grande Fratello Vip', in partenza lunedì 14 settembre 2020, su Canale 5, Myriam Catania ha rilasciato una lunga intervista, al magazine 'Chi', in edicola questa settimana, dichiarando di aver chiesto consigli all'ex marito Luca Argentero. L'attore, infatti, ha preso parte, in qualità di concorrente, alla terza edizione del reality Mediaset, vinta, allora, da Floriana Secondi:

"Mi ha dato una serie di motivi per farlo e una serie di motivi per non farlo e poi mi ha detto "decidi tu". Mi ha spiegato che è un'esperienza forte, che potrebbe essere difficile, ma anche divertente. Lui lo ha fatto quando aveva 20 anni, non era nessuno e non conosceva questo mondo, sono due situazioni diverse".

L'attrice e doppiatrice, inoltre, oggi, ha un nuovo fidanzato, Quentin Kammenrmann, che l'ha resa mamma di uno splendido bimbo, Jacques:

"Non siamo rimasti amici perché dopo una storia così lunga, dove l'amore è stato grande, è difficile rimanere amici: se un rapporto nasce così non può morire in un altro modo. Rimane quel ricordo cristallizzato, gli voglio bene, voglio che stia bene, ma non gli racconto le cose di tutti i giorni o come va con il mio compagno".