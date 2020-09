Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, le prime immagini della coppia di nuovo insieme (FOTO)

Di Marco Salaris martedì 8 settembre 2020

La coppia ritrova l'armonia dopo una cena di chiarimenti nel Milanese.

E' scoccata di nuovo la scintilla tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, l'estate assolata per loro è stata solo un cumulo di nubi tempestose. Una lunga crisi che ha portato a dividersi: lei rintanata nella famiglia per ritrovare serenità, mentre lui diviso tra impegni lavorativi e brevi periodi di vacanza. Lontani sì, ma pronti a ritrovarsi non appena l'estate è arrivata ai suoi sgoccioli.

Giusto pochi giorni fa le prime segnalazioni di Cecilia e Ignazio in un ristorante, e i primi rumors di un possibile riavvicinamento dei due. Oggi, tramite una paparazzata messa a segno dal settimanale Chi, la coppia è stata beccata insieme all'uscita del ristorante milanese (forse lo stesso?) mano per mano.

Moser e Cecilia appaiono sereni, nuovamente affiatati. Forse il chiarimento avuto ha portato nuove certezze nel rapporto di coppia e magari il fine settimana appena trascorso in cui hanno deciso di recarsi a Courmayeur e - scrive il settimanale - "in totale intimità" potrebbe essere stata un'ulteriore occasione per ritrovare la giusta sintonia.