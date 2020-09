Stefano de Martino in compagnia di una nuova fiamma: ecco chi è (FOTO)

Di Marco Salaris venerdì 4 settembre 2020

Il conduttore volta pagina: dopo Belen, arriva Fortuna? Gli scatti della vacanza in barca.

Chi l'ha detto che non ci si può rifare dopo un'importante storia d'amore? Stefano de Martino e Belen Rodriguez si sono nuovamente lasciati per la seconda volta, ma il bel conduttore a distanza di diversi mesi potrebbe esser pronto per poter salpare su una nuova storia d'amore.

Se alle spalle c'è il passato, nel presente le attenzioni sono tutte per Fortuna. Pizzicato da una paparazzata del settimanale Gente, de Martino si mostra a fianco di quella che a guardar bene gli scatti pare proprio una nuova fiamma dalle curve mozzafiato. Capelli scuri e fisico da urlo, Fortuna - di nome e di fatto - si lascia abbracciare dall'ex ballerino con la quale scherza.

I due avrebbero partecipato insieme ad una festa, successivamente sarebbero rientrati insieme per trascorrere una notte in barca. Una vacanza in pieno stile glamour, goduta con tutti i comfort (colazione compresa). Poi via verso il ristorante per un pranzo dalla cornice suggestiva, vista mare.

Concluse le giornate di relax, anche per Stefano è stato tempo di rientrare alla vita di tutti giorni e così una volta rientrato a Milano in aereo, (in un volo che lo riportava da Napoli e in cui avrebbe incontrato Cecilia Rodriguez, sorella di Belèn, e Giulia de Lellis) ha aggiustato gli ultimi dettagli per il trasloco riprendendo i suoi effetti personali dalla casa dove ha convissuto con Belèn.

Sarà giunto il momento di voltare lo sguardo verso un futuro con Fortuna?