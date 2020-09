Stefano de Martino, Cecilia Rodriguez e Giulia de Lellis: lo strano triangolo nello stesso aereo

Di Marco Salaris giovedì 3 settembre 2020

Nel volo Napoli - Milano Linate il curioso incontro fra tre protagonisti dei gossip dell'estate 2020.

Quando si dice "Il mondo è proprio piccolo". Tre vip, protagonisti del gossip dell'estate 2020, nello stesso momento allo stesso posto. Un triangolo che ci rivela una situazione del tutto inedita e curiosa che secondo il settimanale Oggi si è verificata all'interno di un aereo.

I protagonisti della vicenda accaduta nel volo Napoli - Milano Linate sono Stefano de Martino, da poco nuovamente separato da Belèn Rodriguez, Giulia de Lellis, fresca di rottura con Andrea Damante e Cecilia Rodriguez, che recentemente avrebbe messo la parola fine alla storia con Ignazio Moser.

I particolari son tutti da gustare: primo fra tutti il fatto che de Martino si sarebbe ritrovato affiancato a Cecilia, le voci riferiscono di momenti di autentico imbarazzo, e che, visto l'evidente disagio e forse un pizzico di nervosismo (per i risaputi motivi), lei lo abbia invitato a cambiare posto.

Stefano quindi non se lo sarebbe fatto dire una seconda volta, decidendo così di seguire l'invito di Cecilia. Il conduttore ed ex ballerino di Amici spostandosì però ha avuto un'altra sorpresa, l'incontro con Giulia de Lellis (anche lei di rientro a Milano). L'ex di Damante gli avrebbe chiesto di sedersi nella sua stessa fila, lungo il viaggio i due avrebbero parlato e scherzato.

Cecilia e Giulia hanno un trascorso non proprio positivo, entrambe sono state concorrenti del Grande Fratello VIP nella seconda edizione andata in onda nel 2017, ma i rapporti non sono affatto idilliaci, tutt'altro!