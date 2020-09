Stefano De Martino, trasloco a Milano: ora vivrà in una casa tutta sua

Di Claudia Cabrini venerdì 4 settembre 2020

Il ballerino, dopo aver fatto ritorno a Milano, avrebbe definitivamente abbandonato il nido coniugale nel quale ha vissuto fino a poco tempo fa con la moglie Belen. Ora sarebbe pronto a ricominciare con un appartamento tutto suo.

Nuovo trasloco in una casa tutta sua, una "casa da single" come l'hanno definita alcuni fan online, quello in corso proprio in queste ore per Stefano De Martino, ex di Belen Rodriguez che, rientrato a Milano proprio in questi giorni, è ora pronto a lasciare definitivamente il nido coniugale spostandosi in un appartamento tutto per lui.

Il conduttore di Made In Sud, secondo quanto rivelato dagli ultimi gossip, sembra proprio che nelle scorse settimane abbia cercato di ricucire i rapporti con l'ex moglie Belen, senza però riuscire nell'intento. Sembra infatti che la showgirl argentina al momento non si senta affatto pronta a perdonarlo, volendo invece proseguire liberamente per la sua strada. Di conseguenza, ora Stefano non può far altro che lasciare la casa dove lui e la moglie hanno vissuto, insieme, in passato, nonché per tutto l'ultimo difficile periodo della quarantena.

Anche su Instagram Stefano testimonia e racconta a modo suo il trasloco, tra pacchi e imballaggi ovunque e slogan promozionale quali "Sto traslocando e ho poco tempo per pranzare". Con lui non mancheranno anche alcuni soprammobili e alcuni pezzi d'arredo ai quali è da sempre molto affezionato. In ultimo, spiega sempre Stefano sul suo profilo Instagram ufficiale, "Porto un po' di musica nella mia nuova sistemazione".

Stefano e la ormai ex, Belen, sembra che prima della quarantena fossero alla ricerca di una nuova casa più grande, nella quale traslocare. Al momento, invece, le cose sarebbero definitivamente cambiate e chissà per quanto ancora. Stefano intraprenderà così la sua nuova vita (da single?) mentre Belen continuerà a vivere con Santiago nel suo amatissimo appartamento, per almeno un altro po'.