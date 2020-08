Vladimir Luxuria: flirt con un ex ballerino di Amici? (foto)

L'interesse di Vladimir Luxuria per l'ex ballerino di Amici Gennaro Siciliano

Intervistata dal settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, Vladimir Luxuria ha confessato di essere rimasta piacevolmente colpita da Gennaro Siciliano, conosciuto dal grande pubblico, per aver partecipato all'edizione 2008 di 'Amici'. Il danzatore e l'ex parlamentare hanno avuto modo di approfondire la propria conoscenza durante un weekend in Costiera Amalfitana:

"Inutile negare che di lui mi ha colpito il fisico: fa il danzatore, i suoi muscoli sembrano disegnati! Il primo incontro con Gennaro è stato molto dolce: mi avevano regalato una cassetta di fichi e io gliene ho offerto uno. Poi da cosa nasce cosa..."

L'attivista lgbt e l'ex protagonista del talent show di Maria De Filippi non sono una coppia a tutti gli effetti ma l'interesse è tangibile:

"Non posso dire di essere fidanzata, ma i momenti con lui sulla Costiera Amalfitana sono stati davvero speciali. Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori. Io ero ospite della manifestazione Letto ad una piazza e sono stata intervistata da Gigi Marzullo di fronte al pubblico del paese. Poi, si sa, da una camera d’albergo all’altra il passo è breve. E’ un ragazzo davvero attento e carino e, da buon calabrese, si è rivelato anche molto passionale. Non voglio scendere nei dettagli, ma diciamo che c’è stato qualche… bacetto!".

