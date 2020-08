Valentina Pace: "Reality? Fatico al pensiero di dovermi separare dalle mie figlie"

Di Sebastiano Cascone venerdì 28 agosto 2020

La vita da mamma di Valentina Pace, l'amatissima Elena di Un posto al sole

Protagonista di una lunga intervista sul settimanale 'Visto', in edicola questa settimana, Valentina Pace, lontana dalle scene per dedicarsi esclusivamente al ruolo di mamma, non esclude un ritorno a 'Un posto al sole', la soap opera made in Napoli che l'ha consacrata tra il grande pubblico:

"Col Covid mi sono fermata. Mi sto dedicando principalmente alle mie figlie, Alice che ha dieci anni e Matilde che ne ha solo uno. Posso dirle che c'è l'idea di rientrare in Un posto al sole, dove ho interpretato Elena per tanti anni, ma non posso avere ancora la certezza in tal senso. Al momento, il mio personaggio che ho dovuto lasciare per via della mia ultima gravidanza personale, è in standby".

L'amatissima attrice, però, non esclude del tutto, la possibilità di prendere parte ad un reality in qualità di concorrente:

"Non mi sono mai ritrovata nella situazione di dover scegliere a riguardo. Mi attirerebbe di più un'esperienza simile all'Isola dei Famosi, dove sicuramente potrei mettermi alla prova, sperimentare la sopravvivenza. Dagli altri reality, invece, non sono molto attratta. Non mi piace l'idea di stare all'interno di una casa, di una convivenza dove si creano discussioni sterili. E poi fatico al pensiero di dovermi separare dalle mie figlie per tanto tempo. Al momento, se me lo proponessero, probabilmente non accetterei".