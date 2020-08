Francesca Tocca e Valentin Alexandru si sono lasciati

Di Sebastiano Cascone venerdì 28 agosto 2020

Francesca Tocca e Valentin Alexandru non stanno più assieme

E' finita, dopo pochi mesi, la relazione tra Francesca Tocca e Valentin Alexandru. La ballerina professionista di 'Amici', attraverso un messaggio sul proprio account Instagram, ha messo la parola fine attorno a qualsiasi tipo di pettegolezzo sulla propria vita privata, al centro del gossip, da quando ha deciso di dire pubblicamente addio al padre di sua figlia per intraprendere un nuovo percorso sentimentale accanto ad un altro uomo. Ecco il suo post in cui Francesca spiega quello che è accaduto nelle ultime ore con l'ormai ex fidanzato:

"Visto che in questi mesi è stata una mia decisione vivermi in totale libertà la relazione con Valentin, mi sento di annunciarvi che io e Vale non stiamo più insieme. Con questo vi chiedo solo un po' di rispetto per me e per lui"

Il latinista, al momento, si è trincerato dietro un inaspettato silenzio. La storia tra i due danzatori è nata durante l'ultima stagione del talent show di Canale 5. Lei ufficialmente ancora sposato con Raimondo Todaro, lui allievo della scuola di Maria De Filippi... hanno deciso di frequentarsi lontano dalle telecamere ed ufficializzare il tutto solo in un secondo momento. Sarà un addio definitivo o una scaramuccia tra innamorati?