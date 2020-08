Tiziano Ferro rivede il cane Beau e si commuove (VIDEO)

Di Massimo Galanto mercoledì 26 agosto 2020

Il video di Tiziano Ferro commosso per aver potuto rivedere per cinque minuto il suo cane, operato d'urgenza pochi giorni fa

Tiziano Ferro continua a fornire aggiornamenti via social sulle condizioni di salute del suo cane Beau, ricoverato d'urgenza e operato negli scorsi giorni. Il cantautore poco fa ha pubblicato le immagini dell'incontro, durato soltanto cinque minuto, con il suo amato Beau. Un momento di tenerezza e forte commozione, anche per lo stesso Ferro, che non ha trattenuto le lacrime:

Ringrazio di cuore i veterinari che ci hanno permesso di vedere Beau per 5 minuti oggi, portandolo fuori dalla struttura.

Anche oggi non tornerà a casa.Stiamo aspettando i risultati del trasfusione.

Non so cosa faremmo senza l’amore che stiamo ricevendo, non lo so.

GrAzie di cuore.

Ieri Tiziano Ferro, che si trova negli Stati Uniti ed è impossibilitato a rientrare in Italia, aveva fatto sapere che "neanche oggi Beau tornerà a casa", perché ci "sono state complicazioni", anche se non aveva aggiunti ulteriori dettagli. Oggi il nuovo aggiornamento, con un video che mostra l'animale in condizioni apparentemente buone.