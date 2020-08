Giulia De Lellis: "Non è un periodo wow. Nei momenti no, state con la vostra famiglia..."

Di Fabio Morasca domenica 23 agosto 2020

Giulia De Lellis ha anche tranquillizzato i fan per quanto riguarda la situazione Coronavirus.

In vacanza in Sardegna insieme alla propria famiglia, Giulia De Lellis, attraverso una serie di Instagram Stories, ha voluto tranquillizzare i fan per quanto riguarda la situazione Coronavirus. Come sappiamo, infatti, in Sardegna, c'è stata un'impennata di nuovi contagi di COVID-19 e più di un personaggio pubblico ha già dichiarato di essere risultato positivo al tampone.

Prima di parlare di COVID-19, però, Giulia De Lellis ha tranquillizzato i fan anche per quanto riguarda la propria vita privata. La separazione da Andrea Damante è un fatto ormai noto e la social influencer ha ammesso sinceramente di star vivendo un periodo non proprio tra i più sereni. La De Lellis ha trovato conforto soprattutto nella famiglia:

Sto bene, sicuramente non è un periodo wow... Lo sapete, non ve lo nascondo, sono molto sincera. Però nonostante questo, sto bene. Se c'è un consiglio che posso darvi, quando avete questi periodo un po' "no", se siete tristi, se vi rode il c*lo, state con la vostra famiglia, state con i vostri cari, come mi ha consigliato qualcuno molto speciale per me, perché è la soluzione a tutto.

Per quanto riguarda la situazione COVID-19, invece, Giulia De Lellis ha dichiarato di aver anticipato la data della partenza dalla Sardegna, non nascondendo la propria preoccupazione: