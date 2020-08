Pietro delle Piane e Antonella Elia: prove di fiducia dopo Temptation Island (FOTO)

Di Marco Salaris sabato 22 agosto 2020

Un nuovo messaggio sui social rivolto alla futura opinionista del Grande Fratello VIP 5

A Temptation Island la coppia formata da Pietro delle Piane e Antonella Elia si è contraddistinta per un falò di confronto che dire "clamoroso" è poco. Parole grosse e scontri fino allo schiaffo della showgirl verso l'uomo che hanno fatto sobbalzare i social, tanto che il video del loro incontro/scontro - terminato con la separazione - è uno dei più cliccati di questa edizione del reality show di Canale 5.

Spente le telecamere, per Pietro e Antonella è iniziato un tira e molla che non ha ancora avuto fine. Iniziato con un primo ripensamento di Antonella a distanza di un mese dall'ultimo incontro ed un riavvicinamento a piccoli passi, sino al dietro front dopo che sono state trasmesse tutte le puntate registrate. "Riguardando quelle immagini e riascoltando quelle parole mi è risalita la delusione" disse amareggiata Antonella davanti ad una telecamera.

Successivamente i due sono stati paparazzati insieme per trascorrere una giornata in spiaggia. Foto che hanno dato il là alle voci di un ritorno di fiamma. Antonella ha confessato di non aver mai perso il sentimento che nutre per Pietro, mentre lui ha cercato di portare avanti il suo obiettivo tramite delle dediche sui social.

Il corteggiamento dunque prosegue, l'ultimo post su Instagram dedicato alla Elia ha una parola chiave: "Fiducia" la stessa ripetuta più volte da Antonella nel falò di confronto finale. Pietro si mostra a petto nudo e scrive: "Fidarsi è un consegnarsi all’altro, è sfidarlo ad essere all’altezza del dono".



























Antonella avrà afferrato il messaggio? Pietro sta per riconquistare la sua donna?