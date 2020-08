Stefano Oradei: "Sono single. Con Veera Kinnunen abbiamo un rapporto lavorativo molto buono"

Di Sebastiano Cascone venerdì 21 agosto 2020

Stefano Oradei riparte da se stesso dopo la fine della lunga relazione con la ballerina Veera Kinnunen

Stefano Oradei, tra i più apprezzati ballerini professionisti della squadra di 'Ballando con le stelle' (che riprenderà, a metà settembre, al sabato sera, su Rai1), ha rilasciato una lunga intervista al settimanale 'Visto', in edicola questa settimana, raccontando di essere libero sentimentalmente e di volersi concentrare tutte le proprie energie sul lavoro:

"Sono single e completamente focalizzato su me stesso, sulla mia carriera e sui miei allievi. Quando non ballo in Tv, infatti, seguo un’accademia di danza e tra i miei allievi ce ne sono alcuni che fanno dei tour internazionali e che dunque mi regalano grandi soddisfazioni. Non sento l’esigenza di legarmi ad una donna, ma per il futuro non escludo nulla. Ad oggi non ho provato un brivido particolare nei confronti di qualcuna, ma non sono “in cerca”. Io credo che l’amore capiti".

Con l'ex storica fidanzata, Veera Kinnunen, (sua collega all'interno del talent show di Milly Carlucci), il danzatore ha recuperato un rapporto cordiale e professionale nonostante, in più occasioni, abbia dichiarato di aver sofferto tanto per la rottura:

"Abbiamo un rapporto lavorativo molto buono. A Ballando lavoreremo insieme, da colleghi, con il massimo della professionalità com'è normale che sia. Certo, la difficoltà c’è stata nei primi mesi, perché all'improvviso, dopo tanti anni, mi sono ritrovato a dover cambiare abitudini, anche a livello pratico. E se prima pensavo al plurale, mi sono ritrovato a pensare al singolare. A me. Oggi sono molto distante da quei giorni ma mi rendo conto che questo aspetto è stato fondamentale per conoscermi intimamente, per essere forte e stare bene. Le storie possono finire, ma l’importante è capire il proprio percorso. Io da questa vicenda ho capito che dovevo concentrarmi sulle mie esigenze, sui miei desideri".