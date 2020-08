Carlos Maria Corona: "Papà Fabrizio e mamma Nina Moric? Fatti per essere uniti"

Di Sebastiano Cascone venerdì 21 agosto 2020

I progetti di vita di Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio e Nina Moric

Roberto Alessi, direttore di 'Novella 2000', ha dedicato la copertina dell'ultimo numero del proprio settimanale a Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio e Nina Moric, che, da qualche giorno, è diventato maggiorenne. Il ragazzo, in questi anni, ha coltivato il sogno di rivedere la propria famiglia unita dopo la separazione dei due genitori.

"Mi sento amato e l’amore vale più di tutto. Col papà e la mamma, come sai. Io li rivedrei volentieri insieme, secondo me alla fine sono fatti per essere uniti, anche se uniti, con me di mezzo, il nostro affetto, la nostra volontà di volerci bene, sempre e comunque, lo rimarranno sempre".

In questo momento, l'ex re delle paparazzate è tornato single dopo tanti amori da copertina mentre la modella croata sta vivendo una nuova storia d'amore con l'imprenditore Vincenzo Chirico.

Qualche ora fa, la Moric, sul proprio account Instagram, ha pubblicato una tenera immagine del figlioletto con una dedica molto affettuosa:

"Dare un senso alla nostra esistenza, come a tutto quello che ci circonda, è quasi una necessità umana che ci spinge ad andare avanti ... Io per te scavalcherò ogni montagna, camminerò sul carbone bruciato, nuoterò negli oceani .... non esista nessun ostacolo che mi possa fermare per darti ciò che desideri... per vederti felice ... perché tu hai dato un senso alla mia vita... Tu sei LA VITA MIA. Tua madre".