Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic insieme in Sardegna? Nuovi retroscena sulla loro "amicizia"

Di Ivan Buratti mercoledì 19 agosto 2020

La giornalista e il calciatore al centro dei gossip per il loro legame particolare

Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic, fra i due pare ci sia una vera e propria amicizia molto particolare. Dopo la fine della storia fra la conduttrice e giornalista sportiva e del pugile Daniele Scardina (King Toretto), prossimo concorrente di Ballando con le stelle, si sono moltiplicate le voci e le chiacchiere sul legame tra Diletta Leotta e il calciatore svedese del Milan. Oggi è il settimanale Chi a diffondere qualche notizia su di loro, soprattutto su come i due siano entrati in contatto.

Come rivelato dal magazine di Alfonso Signorini, Diletta Leotta e Zlatan Ibrahimovic si sono conosciuti dopo la fine della quarantena, grazie ad un'azienda di fitness che li ha scelti come testimonial. Proprio il giornale, poi, li aveva colti insieme a cena ed ora riporta di un incontro "casuale" in Sardegna, dove Diletta Leotta si è recata per le vacanze con alcune amiche e il fratello. Zlatan, che attualmente è sposato con Helena Seger, ha raggiunto invece l'isola da scapolo.

Nonostante la mancata partecipazione di Ibrahimovic al recente compleanno della Leotta, Chi ha parlato però di un incontro segretissimo, una cena consumata privatamente in un ristorante sotto l'occhio vigile dei body-guard. Sarà andata realmente così? Nessuno pare aver visto nulla, uscite separate, ma la fonte appare autorevole.

Nel frattempo Daniele Scardina, prima di ottenere la sua popolarità televisiva nel programma di Milly Carlucci, è stato il vero grande assente alla festa dei ventinove anni di Diletta Leotta. Il pugile, anche lui in vacanza in Sardegna, sarebbe perfino andato a mangiare nello stesso ristorante in cui la giornalista e l'attaccante scandinavo avevano mangiato la sera prima. I punti del triangolo non ha avuto modo di congiungersi, almeno per ora...