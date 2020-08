Nicoletta Mantovani si sposa: "Come mi ricordava Luciano, la vita va vissuta in ogni istante al massimo..."

Nicoletta Mantovani, la seconda moglie del maestro Luciano Pavarotti e madre di Alice, la quarta figlia del celebre tenore scomparso nel 2007, si risposerà a settembre con il suo attuale compagno, Alberto, dirigente d'azienda.

La Mantovani ha annunciato ufficialmente il matrimonio in un'intervista concessa al settimanale Chi. Nicoletta Mantovani e il suo compagno Alberto stanno insieme da circa 9 mesi e hanno preso la decisione di sposarsi dopo aver vissuto assieme la quarantena dovuta all'emergenza sanitaria in corso nel nostro paese.

Di seguito, trovate le dichiarazioni rilasciate a riguardo:

Nicoletta Mantovani si sposerà in chiesa, a Bologna, e, per lei, si tratterà del secondo matrimonio. Luciano Pavarotti e la Mantovani, infatti, si disserò sì nel 2003 nel corso di una cerimonia che si tenne al Teatro Comunale di Modena:

Siamo tanto felici. Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo. Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente, era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore. Lo faremo a Bologna, in settembre, in una chiesa speciale per me, piena di significato.