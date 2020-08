Il marito di Fernanda Lessa contro Antonella Elia opinionista al GFvip: "Sono riusciti a proteggerla"

Di Marco Salaris martedì 11 agosto 2020

Luca Zocchi commenta aspramente su Instagram: "Provo pensa per tutto ciò, mi viene da ridere"

La notizia madre arriva dalle pagine di TvBlog: Antonella Elia sarà opinionista del Grande Fratello VIP nella nuova edizione in onda a settembre su Canale 5. Il web si è subito diviso in due fazioni: pro e contro. C'è chi vede la presenza dell'ex ragazza di Non è la Rai come un'opportunità d'oro ed è soddisfatto della scelta ricaduta e chi non ritiene sia la persona giusta per poter commentare le gesta di chi entrerà presto nella casa più spiata d'Italia.

Chi sta dalla parte dei 'contro' è sicuramente Luca Zocchi, marito di Fernanda Lessa che già si era espresso negativamente nei confronti della Elia alla luce dei continui scontri con la modella brasiliana all'interno della casa pochi mesi fa, quando le due furono concorrenti e acerrime nemiche.

Zocchi ha commentato l'approdo su Instagram così:



Alla fin fine non sono pazzo, non siamo pazzi. Antonella Elia sarà la prossima opinionista del Gf Vip. Dopo aver fatto una figura becera a Temptation Island, recitando anche male con il suo compagno, alla fine sono riusciti a proteggerla. Avevamo ragione, era protetta come dicevamo.

Lo sfogo nella quale sono taggati anche Andrea Montovoli e Patrick Ray Pugliese (anche loro ex concorrenti) prosegue, Zocchi prende di mira anche la casa tv produttrice del Grande Fratello VIP:



Che disgusto e che bassezza Endemol. Provo quasi pena per tutto ciò. Mi viene da ridere. Lei ha fatto di tutto e di più, non è stata sospesa né espulsa ma perché avevate già la vostra idea. Vi serviva come opinionista. Bravi! Complimenti Endemol, complimenti Signorini.

Già la scorsa primavera Luca Zocchi ha azzardato l'ipotesi secondo cui Antonella Elia sarebbe stata protetta dalla produzione del reality mentre chiedeva a gran voce l'espulsione di quest'ultima.