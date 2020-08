Tiziano Ferro: "Ecco l'auto donata con il mio compenso di Sanremo"

Di Massimo Galanto venerdì 7 agosto 2020

Il cantante mostra su Instagram il risultato della sua donazione benefica

"Non riesco ad essere nella mia Latina quanto vorrei, ma mi piace pensare che ci sia anche una mia “goccia” in quel mare di amore e di bene che @avislatina.it genera ogni giorno". Inizia così il messaggio postato sui social da Tiziano Ferro per mostrare l'auto che ha donato all'Avis di Latina con il cachet del Festival di Sanremo di febbraio scorso.

Questa è la vettura che abbiamo potuto acquistare con la quota del cachet di Sanremo 2020 che ho destinato ad Avis. E di nuovo: Non ho meriti, ma posso alzare un po’ la voce. E lo faccio anche oggi per ricordarvi che donare il sangue cambia le vite e questi eroi con la 𝙀 maiuscola ve lo sapranno raccontare.

Il cantante, prima di prendere parte come ospite fisso insieme a Fiorello (col quale non mancarono dietro le quinte momenti di tensione) alla kermesse diretta e condotta da Amadeus, aveva fatto sapere che avrebbe devoluto il suo compenso (l'entità della cifra non è mai stata comunicata ufficialmente) all'Avis di Latina, ma anche alla LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori presso il Centro Oncologico “G. Porfiri” dell’Ospedale S. Maria Goretti, al Centro Donna Lilith, che accoglie, assiste e supporta le donne e i minori vittime di maltrattamenti e all’Associazione Valentina Onlus, che offre volontariamente assistenza ai malati oncologici e all’Associazione Chance For Dogs, un’organizzazione senza fine di lucro che si occupa di cani randagi e abbandonati.