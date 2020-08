Temptation Island, l'ex di Antonella Elia rivela: "Pietro Delle Piane è indifendibile, eppure torneranno insieme"

Di Ivan Buratti martedì 4 agosto 2020

Temptation Island, Marco Senise difende Antonella Elia: "Pietro Delle Piane è indifendibile, eppure torneranno insieme"

Conclusasi l'edizione 2020 di Temptation Island, Antonella Elia ha deciso di continuare il proprio percorso di vita momentaneamente lontana da Pietro Delle Piane. L'attore, da cui la showgirl era uscita separata alla fine della trasmissione, era riuscito a conquistare il cuore della Elia nel momento dell'incontro finale con Filippo Bisciglia.

Durante la messa in onda delle puntate, tuttavia, Antonella Elia aveva deciso nuovamente di mettere in pausa la relazione con Pietro, reo di non averle portato rispetto nel corso delle settimane nel villaggio in Sardegna. Ora i due sono scomparsi dai radar dei social, in attesa forse di fare maggiore chiarezza sulle loro responsabilità e sul loro futuro. A commentare la loro storia travagliata, tuttavia, ci ha pensato l'ex di Antonella Elia.

Non parliamo di Fabiano, tante volte menzionato dalla showgirl durante la trasmissione, ma del conduttore Marco Senise, recentemente tornato in tv per parlare dei suoi affari di cuore con Valeria Marini. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, il conduttore ha dichiarato, in chiara polemica con l'atteggiamento di Pietro Delle Piane:



Il suo Pietro è indifendibile, eppure torneranno insieme! [...] Pietro avrebbe fatto meglio ad ammettere la cosa e a chiedere scusa ad Antonella Elia.

Marco Senise ha poi trovato piuttosto grezze le frasi usate dall'attore per parlare della mancata maternità della compagna, attaccatissime anche sul web:



Se una donna a 56 anni non è diventata madre non puoi fargliene una colpa. Dire che lei tra dieci anni finirà a vivere in un ospizio è davvero di basso livello.

Pietro risponderà ai commenti dell'ex della sua ex Antonella Elia?