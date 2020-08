Michele Morrone ci prova con Cristina Buccino?

Di Marco Salaris mercoledì 5 agosto 2020

Dopo i rumors sul presunto flirt con Belen Rodriguez, l'attore avrebbe corteggiato la showgirl ma...

Michele Morrone è il sex symbol del momento. La pellicola hot 365 giorni ha portato una nuova notorietà che ora deve fare i conti con le migliaia di pretendenti che si stanno facendo avanti per conquistarlo. Certamente l'appeal non gli manca, sarà anche per questo che le ultime a riguardarlo sul fronte sentimentale parlano di avvicinamenti particolari verso showgirl di spicco, come Belen Rodriguez.

Il nome dell'argentina pochi giorni fa era stato affiancato a quello dell'attore dal settimanale collegando il tutto a dei messaggi in codice che i due si sarebbero scambiati su Instagram. Nessuna conferma al momento, ma le scorribande da buon corteggiatore di Morrone non sarebbero finite qui.

Ancora dal settimanale diretto da Alfonso Signorini spunta un altro nome, si tratta di Cristina Buccino, ex di Andrea Iannone. A quanto si apprende, la showgirl sarebbe stata subissata di messaggi dall'attore, ma quest'ultimo avrebbe clamorosamente ricevuto un benservito. Cosa sarà successo?