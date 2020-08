Ulisse Lendaro: chi è il marito di Anna Valle

Di Marcello Filograsso martedì 4 agosto 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Ulisse Lendaro, marito di Anna Valle

Anna Valle è una delle Miss Italia che più sono rimaste nel cuore degli Italiani, probabilmente non solo per la sua bellezza ma anche per una certa empatia che ha suscitato nei telespettatori con la partecipazione ad alcune fiction Rai delle quali è diventata protagonista, una su tutte Commesse.

Anna Valle ha vinto il concorso come più bella d'Italia nel 1995 e nella sua vita da tempo c'è suo marito, l'attore, produttore e regista Ulisse Lendaro. Nato a Vicenza l'8 febbraio 1975, l'uomo è anche avvocato del foro della sua città natia.

Galeotto nel caso dei due è stata l'esperienza di Take, pellicola uscita nel 2007 nella quale Ulisse Lendaro ha recitato al fianco di Remo Girone e ha conosciuto la splendida attrice, che stava esordendo al cinema. Lendaro ha poi girato da regista nel 2017 L'Età Imperfetta, avente come protagonista proprio Miss Italia 1995.

Nel 2008 i due sono convolati a nozze e hanno avuto due figli, Ginevra, avuta nello stesso anno e cinque anni più tardi Leonardo.