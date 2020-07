Diletta Leotta: "La storia con Daniele Scardina? Tema troppo delicato per banalizzarlo"

Di Sebastiano Cascone venerdì 31 luglio 2020

La verità di Diletta Leotta sulla crisi (o fine relazione?!) con Daniele Scardina

Intervistata dal settimanale 'Gente', in edicola oggi, Diletta Leotta ha fatto un bilancio del suo anno lavorativo (ricco di soddisfazioni per il suo impegno a Dazn e la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo accanto ad Amadeus). La conduttrice, recentemente, ha comprato casa a Milano:

"La famiglia è tutto, mi piace sempre tornare a casa, il ruolo di figlia mi dà emozioni irrinunciabili. I miei genitori sono il primo supporto, un rifugio sicuro. Se sai che puoi contare su questo, nelle cose che fai o anche solo che sogni, puoi essere un po’ più coraggioso. Io mi ritengo coraggiosa e in gran parte lo devo a loro. Quanto alla casa: è un passaggio importante, la sintesi tangibile di tanti sacrifici".

Negli scorsi giorni, però, sul web e sui giornali di cronaca rosa, si sono rincorse le voci di una presunta crisi con il pugile Daniele Scardina ad appena un anno di fidanzamento. I due, al momento, si sarebbero presi una lunga pausa di riflessione per cercare di capire se sono davvero fatti l'una per l'altro:

"La storia tra me e Daniele è un tema troppo importante e delicato per banalizzarlo, come accade invece sui social. Non basterebbero sei pagine per raccontare il nostro rapporto".

Come andrà a finire?