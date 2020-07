Serena Enardu rivede Pago: "Ci siamo presi un caffè..."

Di Massimo Galanto giovedì 30 luglio 2020

La rivelazione su Instagram: "Ci siamo fatti una chiacchierata, non è successo niente"

Reduce da una notte da incubo per colpa delle blatte ("non ho avuto nessuna reazione allergica, sto benissimo, non ho avuto niente di preoccupante"), Serena Enardu ha raccontato pubblicamente di aver rivisto Pago nelle scorse ore. Un incontro i cui dettagli sono stati svelati dalla diretta interessata in alcune storie Instagram:

La verità è che ci siamo presi un caffè, ci siamo fatti una bellissima chiacchierata con toni molto soft. Non è successo niente, ci siamo semplicemente scambiati delle opinioni dopo che è passato un po’ di tempo e con la testa un pochino più lucida, ci siamo detti un paio di cosa e nient’altro.

Per chi spera in un ritorno di fiamma, per il momento non sembra esservi spazio. Non a caso l'ex tronista di Uomini e donne e concorrente del Grande Fratello Vip e di Temptation Island ha precisato che "Pago è venuto qui per il bimbo" e che "ci siamo presi un caffè, punto". Infine, non senza ironia considerando quanto accaduto nelle scorse settimane, la Enardu ha chiosato così: "Siamo due persone, anche se non è sembrato, abbastanza civili".