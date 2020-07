Serena Enardu ha inalato l'acido per le blatte

Di Marcello Filograsso giovedì 30 luglio 2020

Nelle sue Instagram Stories l'ex fidanzata di Pago ha chiesto aiuto ai follower rimedi per guarire dopo aver detto di aver passato una notte da incubo

Notte da incubo per Serena Enardu, ex volto di Uomini e Donne e per ora ex fidanzata del cantante Pacifico Settembre in arte Pago: la donna ha inalato per sbaglio dell'acido muriatico che aveva spruzzato per allontanare le blatte che avevano investato casa sua.

La diretta interessata ha spiegato l'accaduto attraverso delle Instagram Stories:



"Non ho dormito tutta la notte, ho finito alle quattro. Mi devo essere intossicata perché stamattina mi sono svegliata che ero gonfissima, perché ho inalato tutti gli acidi. Ho sigillato anche la cucina. Poi per fortuna ho trovato la blatta stecchita sotto un tubo".

Serena è rimasta molto colpita dall'episodio, a tal punto da dover richiedere aiuto ai suoi follower. Tuttavia, pare che fortunatamente non sia accaduto nulla di grave, dal momento che il malessere si è rivelato così passeggero da non richiedere l'approdo al pronto soccorso.

Intanto la Enardu rivela di aver avuto un incontro proprio con il suo ex compagno in questi giorni:



"La verità è che ci siamo presi un caffè, ci siamo fatti una bellissima chiacchierata con toni molto soft. “Non è successo niente, ci siamo semplicemente scambiati delle opinioni dopo che è passato un po’ di tempo e con la testa un pochino più lucida, ci siamo detti un paio di cosa e nient’altro”

Foto: account Instagram Serena Enardu