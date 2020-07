Gianmarco Onestini: "Ivana Icardi? Ha detto un sacco di bugie su di me"

Di Fabio Morasca giovedì 30 luglio 2020

Gianmarco Onestini ha anche criticato Hugo Sierra, ex compagno della sua ex Adara Molinero.

Gianmarco Onestini, intervistato a Mtmad, la piattaforma di Mediaset España, non le ha mandate a dire a Ivana Icardi e al suo attuale fidanzato Hugo Sierra.

Un riepilogo per facilitare la comprensione: Gianmarco Onestini e Ivana Icardi si sono conosciuti durante la sedicesima edizione del Grande Fratello; la Icardi aveva espresso interesse nei riguardi del fratello di Luca Onestini, interesse, però, non ricambiato; in Spagna, Gianmarco Onestini ha preso parte alla settima edizione del Gran Hermano Vip, conoscendo e innamorandosi di Adara Molinero, già fidanzata con Hugo Sierra e madre di un bambino (la loro storia d'amore è finita male); Hugo Sierra, successivamente, ha preso parte alla quindicesima edizione di Supervivientes, conoscendo Ivana Icardi con cui è esplosa subito la passione.

Gianmarco Onestini, in queste dichiarazioni riportate da Isa e Chia, ha accusato Ivana Icardi di aver detto un mare di bugie su di lui e sul loro flirt che, in realtà, non è mai avvenuto:

E' arrivata in Spagna, mentendo, dicendo un sacco di bugie su di me, come il fatto che nel GF16, in Italia, avessi tentato di flirtare con lei, cosa mai successa. Lei nella Casa mi diceva che gli piacevo, però io la vedevo solo come un'amica. Si è inventata un sacco di cose e vado in Spagno e devo pure incontrarla...

Gianmarco Onestini, in modo molto diretto, ha anche dichiarato di non credere alla relazione tra la Icardi e Sierra:

Della relazione con quell'altro, non mi interessa. Che siano felici però non gli credete! Vogliono fare interviste, vendere qualcosa che nella realtà non c'è. Per questo dico che bisogna essere coppie veramente, non che devo inventarmi una coppia per avere benefici economici. E' la cosa più brutta che si possa fare.

Riguardo Hugo Sierra, Onestini ha aggiunto altre due-tre cosette: