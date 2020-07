Laura Chiatti fan di Uomini e Donne e Temptation Island: "Amo Gemma Galgani"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 29 luglio 2020

Intervistata dal settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, Laura Chiatti, oltre a raccontare aspetti inediti della sua storia d'amore con Marco Bocci, ha confessato candidamente di essere una grande fan di 'Temptation Island':

"Mi ha appassionato molto la coppia Ciavy e Valeria, erano comici e drammatici al tempo stesso, nessuno dei due ha mai detto una cosa bella l'uno dell'altro. Ho fatto il tifo per Valeria, ho cercato di rispondere attraverso lei ad una domanda che mi insegue da anni: come fai a credere ai tentatori quando è sfacciato che sono stati messi lì apposta per tentarti? Ci credi o fai finta di crederci perché è sempre meglio che tornare alla tua storia?"

L'attrice, in questi anni, non ha mai perso un appuntamento settimanale con 'Uomini e Donne', appassionandosi agli amori di una delle veterane del trono over, ovvero Gemma Galgani:

"Io d'estate muoio un po' senza Uomini e Donne, voglio sapere come procede tra Gemma e Nicola Vivarelli, non possono lasciarmi tre mesi in sospeso. Io amo Gemma perché ho amiche a 40 anni che sono disilluse mentre lei, a 70 anni, è ancora carica. Quando la guardo penso che il bello debba ancora venire".