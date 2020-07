Temptation Island, Annamaria e Antonio lasciano insieme il programma

Di Fabio Morasca martedì 28 luglio 2020

Annamaria e Antonio hanno lasciato insieme Temptation Island.

Annamaria e Antonio hanno deciso di lasciare insieme Temptation Island, al termine del loro falò di confronto anticipato.

Nella puntata di questa sera, Antonio e Annamaria hanno rivisto i filmati "incriminati" con i quali Annamaria ha rimproverato al fidanzato le eccessive attenzioni riservate alla single Ilaria.

Antonio ha sminuito l'importanza di tutto ciò che è avvenuto con Ilaria ma Annamaria, inizialmente, è rimasta sulle proprie posizioni:

Tu sminuisci tutto. Per te, niente è grave. Avete parlato solo di sesso! Le hai detto "Vediamoci a Napoli!". Mi hai menzionata solo una volta... Io avrei chiesto il falò dal primo giorno. Vuoi farmi passare per pazza!

Antonio ha provato a giustificarsi così:

Ho trovato una ragazza che mi ha fatto aprire...

Annamaria ha rimproverato ad Antonio soprattutto il fatto di aver tentato di eludere microfoni e telecamere per cercare intimità con Ilaria.

Antonio ha ammesso i suoi errori del passato:

Ho sempre detto che sei la donna della mia vita e che, in passato, ho lasciato troppe cose per scontate. A Ilaria, ho sempre detto che è una bella donna e che se fossi stato single, non ci sarebbero stati problemi. Per me, Annamaria è perfetta come donna. Qui, ho capito le mie mancanze. Avevo feeling con Ilaria ma ho messo le mani avanti subito!

Annamaria non ha trattenuto le lacrime e successivamente ha rinfacciato ad Antonio, per l'ennesima volta, i suoi comportamenti sbagliati:

Ci dovevi pensare prima di fare tutto questo... Io sono venuta qui innamorata di te e tu no! Lei ti piace come non ti piaccio io... Qui, le hai detto "Ti voglio"! Io non ho fatto nulla qui dentro. Dovevo fare per forza qualcosa? Io non sono come te! Ilaria ti piace! Tu hai fatto qui dentro quello che tu fai quando io non ci sono...

Antonio ha fatto una promessa ad Annamaria:

Se usciamo di qui, io non sbaglierò più. Tu sei sempre stata nella mia testa...

Annamaria è stata tentata dal dire di no:

Ho sofferto come non mai in questi 12 giorni. Gli ho sempre creduto, qui ho visto troppo! Mi dovresti lasciare andare...

Annamaria, poco dopo, però, si è arresa:

Sono ancora innamorata...

Antonio e Annamaria, quindi, hanno lasciato insieme il resort di Temptation Island.