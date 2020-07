Francesco Monte: "In televisione, in più di un'occasione, sono stato trattato come carne da macello"

Di Sebastiano Cascone martedì 28 luglio 2020

Francesco Monte preferisce la musica alla tv

Nelle scorse ore, Francesco Monte, a suo malgrado, è finito al centro di una lite social tra Tommaso Zorzi, la fidanzata Isabella Di Candia e l'ex Giulia Salemi. Il neo cantante, che qualche giorno fa ha dato alla luce il primo singolo, 'Siamo già domani', è consapevole che alcune scelte artistiche ("Uomini e Donne", "Grande Fratello Vip") hanno costruito, attorno a sé, un'immagine che sta cercando di rinnovare giorno per giorno:

"Sì, certo, come sempre. Ma io, se prendo una strada, mi ci impegno, sfato i pregiudizi con i fatti. Dopo 10 anni sono arrivato a dire: sono contento se pensate male, almeno posso dimostrare che sbagliate".

L'attore (ha recitato in fiction di successo come 'Furore 2' e 'Don Matteo') è consapevole che, spesso, in un passato non troppo lontano il suo nome sia stato tirato in ballo per le belle donne che ha frequentato nel corso della sua vita (da Teresanna Pugliese a Cecilia Rodriguez passando per la Salemi e l'attuale compagna):

"Sì perché io delle mie cose non ho mai parlato. Ma, soprattutto, mi infastidisce essere giudicato sulla base di discorsi estrapolati dal loro contesto. In televisione mi è capitato in più di un'occasione di essere trattato non come una persona ma come un prodotto, come carne da macello, hanno “venduto” la notizia che vendeva di più. Anche per questo preferisco l'ambiente della musica alla televisione".

Fonte | Leggo.it