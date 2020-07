Uomini e Donne, Irene Capuano aspetta un bambino dal nuovo fidanzato?

Di Ivan Buratti lunedì 27 luglio 2020

L'ex corteggiatrice di Luigi Mastroianni sembra essere incinta del nuovo fidanzato

A due settimane dall'annuncio ufficiale del fidanzamento con Christian Galletta, Irene Capuano potrebbe già essere in dolce attesa. Il pubblico di Canale 5 ricorderà la ragazza per aver animato il trono di Luigi Mastroianni in qualità di corteggiatrice, nella trasmissione Uomini e donne di Maria De Filippi. Ora, tuttavia, Irene Capuano fa coppia fissa con Christian Galletta, tanto da apparire tranquilla e innamoratissima nel suo profilo Instagram.

La coppia ha trascorso la scorsa domenica a Norcia, in provincia di Perugia, in compagnia di una coppia di amici. Proprio durante la gita fuori porta, la ragazza è stata fotografata in una posa che lascia poco spazio all'immaginazione, con una frase a mo' di dedica per il proprio compagno. Mano sulla pancia, Irene è apparsa di fronte all'amica, nella classica posa delle neo-mamme. "Coronare così questa bellissima amicizia, due eventi in contemporanea che cambieranno per sempre le nostre vite", è apparso come messaggio sulle Storie di Instagram, accompagnato dall'emoji di un cuore e di un neonato. Pare proprio che Irene e la sua amica siano entrambe incinte, in attesa contemporaneamente di un bebè.

Per ora non ci sono notizie ufficiali sulla gravidanza, ma il tag a Christian Galletta, con tanto di "papino" come nomignolo, confermerebbe le teorie che vogliono la famiglia della coppia presto più larga. Sarà così? Lo scopriremo nei prossimi mesi. Nel frattempo, auguri!