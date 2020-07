Uomini e donne, Giovanna Abate e Alchimista si sono riavvicinati? Lui smentisce: "Non ci siamo più sentiti"

Di Ivan Buratti lunedì 27 luglio 2020

C'è aria di nuova coppia fra Giovanna Abate e l'Alchimista Davide Basolo? Lui nega tutta la storia

Uomini e donne tornerà in onda a settembre, ma i gossip intorno ai protagonisti dell'ultima edizione continuano ad infiammare la rete. Complice anche l'estate, gli amorazzi e i pettegolezzi che coinvolgono tronisti e corteggiatori non smettono di intrigare il pubblico del dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Gli ultimi ad essere finiti nella trama? Giovanna Abate e il misterioso Alchimista, corteggiatore entrato in corsa durante le puntate del lockdown, rivelatosi come Davide Basolo.

Nonostante Giovanna abbia scelto Sammy Hassan al termine del suo percorso nel programma, tuttavia la loro storia è naufragata ancora prima di cominciare. Grande l'interesse anche nei confronti di Davide Basolo, che per alcuni potrebbe essersi riacceso proprio durante la rovente stagione estiva. A destare più di qualche sospetto, un libro che rischia di diventare galeotto. Nelle proprie Storie di Instagram, infatti, Giovanna ha condiviso la foto de "Le coordinate della felicità" di Gianluca Gotto, accompagnata da una lunga citazione dal romanzo. Quasi contemporaneamente, anche Davide Basolo ha ripostato sul proprio profilo lo stesso libro, un ricordo risalente al febbraio 2019.

Che sia un segnale di riavvicinamento fra i due, dopo le delusioni delle scorse settimane? È stato lo stesso Alchimista a chiarire le cose in una conversazione privata con l'account Instagram Uominiedonneclassicoeover. Durante la chat, Davide ha dichiarato che lui e Giovanna non hanno più avuto occasione di parlare e di incontrarsi dopo la fine del programma. Il libro, tra l'altro, pare quello preferito dall'Alchimista, che si augura che Giovanna possa aver seguito il suo consiglio di lettura. "Merita davvero il libro", ha scritto Alchimista, che in un'intervista a Uomini e Donne Magazine aveva confessato:



Se Giovanna dovesse tornare? Ci rifletterei. Come già detto subito dopo la scelta, questo è un programma che è riuscito a regalarmi delle belle sensazioni. Sono entrato in una realtà che mi ha dato degli strumenti particolari per conoscermi.