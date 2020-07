Giulia De Lellis: "Mia nonna non sta molto bene" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 luglio 2020

Giulia De Lellis triste perché la nonna non sta molto bene

Nelle scorse ore, Giulia De Lellis ha registrato una serie di Instagram Stories, per raccontare, ai propri fan, il momento difficile che sta vivendo la sua famiglia. La giovane influencer ha dovuto lasciare Forte Dei Marmi per rientrare a Roma per assistere l'amatissima nonna che non sta passando un bel periodo per alcuni problemi di salute. Ecco il discorso carico di emozioni della fidanzata di Andrea Damante:

"Sono venuta di corsa qui a Roma perché c’è la mia nonnina che non sta molto bene. Ho fatto il prima possibile e sono corsa da lei, ma ora devo tornare per forza, perché, anche se c’è ancora qualcuno che pensa che io non abbia un caz*o da fare nella mia vita, in realtà, ringraziando Dio, ho veramente tanti impegni e tante responsabilità che non posso rimandare. Parto a malincuore perché non sono molto tranquilla, però devo tornare a lavorare".

Giulia, poi, è ripartita per la Toscana, sicura di aver lasciato, in buone mani, la nonnina:

"Con la scusa mi sono fatta mezza giornatina con le mie nipotine, con la mia famiglia, sono andata a trovare degli amici. Sono riuscita a fare un sacco di cose"