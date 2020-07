Belen Rodriguez: "Lealtà. Sii sempre fedele ai tuoi principi e a chi lotta al tuo fianco”

Di Sebastiano Cascone lunedì 27 luglio 2020

Le riflessioni di Belen Rodriguez su fedeltà e lealtà

Dopo aver registrato alcune puntate della nuova stagione di 'Tu si que vales' in partenza, in autunno, in prima serata, su Canale 5, Belen Rodriguez si è concessa qualche giorno di vacanza con i nuovi e vecchi amici (da Mattia Ferrari a Salvatore Angelucci e alla fidanzata Alessandra Gallocchio). Il piccolo Santiago, invece, è assieme al papà, Stefano De Martino, godendosi le cristalline acque del Golfo di Napoli.

Negli scorsi giorni, la showgirl sta postando, spesso, sui propri social, alcune riflessioni molto intimiste che, il popolo del web ha interpretato come veri e propri messaggi indirizzati all'ex marito. Nell'ultimo, pubblicato qualche ora fa, Belen fa riferimento ai principi di lealtà e fedeltà che smuovono le coscienze dell'uomo. Si legge:

"Lealtà. Sii sempre fedele ai tuoi principi e a chi lotta al tuo fianco"

Nelle scorse ore, c'è stato un grande chiacchiericcio attorno al fatto che la Rodriguez abbia messo un cuoricino, su Instagram, all'ex fidanzato Andrea Iannone, grande amico di suo fratello Jeremias e suo storico compagno dopo la prima rottura con De Martino. Il pilota, da qualche tempo, fa coppia fissa con Cristina Buccino. Il gossip dell'estate sta entrando nel vivo... sarà una stagione molto ma molto bollente!!!