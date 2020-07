Temptation Island 2020, "Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono messi d'accordo"

Di Massimo Galanto lunedì 27 luglio 2020

È il sospetto lanciato da Karina Cascella nei confronti della coppia in gioco nel reality di Canale 5

Karina Cascella non nasconde i suoi sospetti sulla coppia formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, attualmente in gioco a Temptation Island. L'opionionista si è espressa così su Instagram:

Comunque ragazzi quando lo dicevo io che era arrivato Pietro dalla d’Urso, lo avevo detto che a lui non fregava niente ed era lì solo per visibilità. Chi aveva ragione? A parte che vi dirò una cosa: sono molto navigati dal punto di vista televisivo. C’è anche, secondo me, una possibilità che si siano messi d’accordo. Che comunque lei è abbastanza navigata. Mi è dispiaciuto tanto, però potrebbero essere d’accordo. Non ho visto lacrime, che non ce n’erano. La mia reazione istintiva sarebbe quella di mollarti, senza vederti al falò di confronto.

Il riferimento è a quanto accaduto nella puntata del reality andata in onda giovedì scorso su Canale 5, durante la quale l'attore ha confessato di aver baciato una single, scatenando la reazione sconcertata della fidanzata, che però per il momento non ha chiesto il falò di confronto. Karina va oltre e commenta così le discusse esternazioni di Pietro riguardanti le donne che non hanno figli: