Temptation Island 2020, Pietro Delle Piane bacia Beatrice, Antonella Elia: "Che disgusto, gli dirò addio" (VIDEO)

Di Massimo Galanto giovedì 23 luglio 2020

Pietro tradisce Antonella Elia con la single Beatrice. Ecco cosa è successo e come ha reagito la showgirl

Nella puntata di oggi, giovedì 23 luglio 2020, di Temptation Island, Antonella Elia ha scoperto nel falò che il suo fidanzato Pietro Delle Piane ha baciato una single. Il tutto dopo aver ascoltato le sue parole critiche nei suoi confronti pronunciate durante l'uscita con Beatrice. Andiamo per ordine. Parlando con la single, l'attore si era espresso così a proposito della fidanzata:

Antonella non sa quello che vuole, è l'eterna decisa, alla nostra età se non hai ancora capito quello che vuoi, hai qualche problema. Spero si fidanzi con quella ragazza, ci restasse, secondo me lei è perfetta per lui, veramente lo penso.

Ed ancora:

Lei si è bloccata a 14 anni e non ce la fa a crescere. È un po' immatura, non riesce a prendere decisioni, io ho costruito nella vita. (...) Io voglio sposarla perché davvero la amo, ma non ho bisogno di sposare Antonella per farmi una famiglia, se mai è lei che sposando me crea quello che ha sempre desiderato. Io sono già appagato, io ho già un figlio, lei no.

Frasi che avevano turbato non poco la Elia:

Dice sempre cose che mi feriscono, io sentendolo parlare mi offendo. È offensivo. Qualsiasi cosa dica, mi offende. Dice queste cose perché è geloso. Parlare così del figlio è crudele. Si sta vendicando in maniera pesante. Anche vederlo mangiare, mi ha fatto venire ribrezzo. Se continua così, temo che al falò finale gli dirò addio. Sono offesa. Ho più fiducia in Fabiano che in lui, Fabiano non parlerebbe mai così di me.

La situazione è peggiorata quando Pietro ha eluso le telecamere con le single Ilaria e Beatrice, ammettendo poi a Lorenzo Amoruso, di aver baciato una di loro (Beatrice). La Elia ha prontamente commentato così:

Che disgusto, oddio che disgusto. Che schifo, non mi metto più con un uomo per il resto della mia vita.

Poi ha aggiunto:

Io avrei messo la mano sul fuoco sulla fedeltà di Pietro. Invece ha baciato una. (...) Adesso è tutto più chiaro. Aspetto di vedere come si sviluppa la cosa, così quando gli dirò addio non ci sarà via di ritorno. Ma voglio farlo sfogare fino in fondo.