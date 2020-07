Kanye West si scusa con Kim Kardashian: "So di averle fatto del male"

Nei giorni scorsi Kanye West è finito al centro delle polemiche dopo aver dichiarato su Twitter di aver cercato di divorziare dalla moglie Kim Kardashian negli ultimi due anni. Ora sembra in corso una retromarcia. Infatti, stando a quanto riferisce la stampa scandalistica statunitense, il rapper, che un mese fa ha annunciato di voler correre alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti, avrebbe deciso di non procedere con il suo piano di divorziare dalla moglie, ma anzi vorrebbe lavorare al recupero del loro matrimonio

La rivista People afferma che la star del rap ora sta "cercando di andare avanti nella sua carriera e nel matrimonio con Kim" dopo essersi scusato pubblicamente con sua moglie, a seguito delle sue affermazioni esplosive.

Il riferimento è anche al discorso pronunciato nella Carolina del Sud la scorsa settimana, durante il quale raccontò che lui e Kim avevano quasi deciso di abortire quando seppero che lei era incinta del loro figlio maggiore, North, che ora ha sette anni.

Una fonte vicina a Kanye West ha detto che la star "ha capito di aver turbato Kim. Si sente molto in colpa. È ovvio che ama ancora Kim". Sabato, in effetti, Kanye ha rivolto scuse pubbliche alla moglie su Twitter: "Vorrei scusarmi con mia moglie Kim per aver reso pubblico qualcosa di molto privato. A Kim voglio dire che so di averle fatto del male. Ti prego, perdonami. Grazie per essere sempre al mio fianco".

I would like to apologize to my wife Kim for going public with something that was a private matter.

I did not cover her like she has covered https://t.co/A2FwdMu0YU Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.