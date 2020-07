Fabrizio Corona, gli auguri di compleanno a Nina Moric (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 22 luglio 2020

Gli auguri di compleanno di Fabrizio Corona a Nina Moric

Fabrizio Corona, a mezzanotte, è tornato sul proprio account Instagram, per fare, assieme al figlio Carlos Maria, gli auguri di compleanno all'ex moglie Nina Moric, che, oggi, compie 44 anni.

"Ti facciamo questo video messaggio per farti tantissimi auguri e per dirti che sei una donna in gamba, meravigliosa, che ha avuto una vita molto difficile. Ora da sola, con la sua determinazione, con la sua costanza, sta recuperando la sua vita, cerca di essere felice. E' felice. Ti voglio un bene incredibile. Ti auguriamo tantissima felicità ed allegria. Ti amiamo".

L'ex modella croata ha ringraziato, non solo gli uomini più importanti della sua vita (a cui ha dedicato un caloroso: 'Vi amo'), ma anche tutti i fan, gli amici e i colleghi che, in questo giorno assai speciale, non le hanno fatto mancare il proprio affetto e vicinanza.

La Moric, in queste ore, è in Penisola Sorrentina per spegnere le candeline assieme al nuovo fidanzato Vincenzo che le ha ridato il sorriso dopo la burrascosa fine della relazione con Luigi Mario Favoloso.