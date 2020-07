Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi: i retroscena sul gossip dell'estate (FOTO)

Di Marco Salaris mercoledì 22 luglio 2020

Il settimanale Chi entra in una macchina del tempo raccontando i retroscena del rapporto tra l'ex di Belen Rodriguez e la conduttrice.

Nella torrida anomala estate il gossip registra una delle vicende più appassionanti dell'anno lanciata dal sito Dagospia, quello che viene chiamato l'intreccio amoroso tra Belen Rodriguez, Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi. Il settimanale Chi ha deciso di riprendere il filo del racconto ed entrare in una macchina del tempo per cercare di capire dove tutto è cominciato con dei retroscena curiosi, quanto inediti.

Si parte da una data, il 13 dicembre 2017: quel giorno il giornale diretto da Alfonso Signorini pubblica le prime foto di un incontro fra il bel partenopeo e la Marcuzzi in un ristorante della Capitale insieme al manager di Stefano, Lucio Presta. Si parla del possibile ruolo di inviato all'Isola dei Famosi 2018, di lì a poco, come sappiamo, de Martino verrà scelto ufficialmente - con tanto di foto sui social - in sostituzione di Alvin e Stefano Bettarini, suoi predecessori.

Il settimanale a questo punto chiama conduttrice e neo-inviato per lo shooting fotografico in vista dell'impegno, quindi gli scatti di copertina (alcuni inediti pubblicati). Nel dietro le quinte la Marcuzzi si lascia scappare un complimento di tutto rilievo: "Stefano è davvero un bonazzo" dice. Presa la palla al balzo, lo staff che ha organizzato lo shooting pensa ad una serie di foto nella quale Stefano mostra il suo fisico da tombeur de femme. Dopo un primo momento di rifiuti, l'uomo si lascia andare ed il feeling con Alessia inizia a prendere forma, com'è evidente anche dagli sguardi incrociati dei due (Chi lo descrive come una scena degna del film 9 settimane e 1/2).

Alessia Marcuzzi commentò la scelta di Stefano de Martino inviato del reality perché a suo dire "è bello, sexy, è un gran lavoratore e ha questa simpatia napoletana che conquista tutti". Il 22 gennaio 2018 parte l'avventura di Stefano all'Isola, passano 85 giorni prima di riabbracciare la Marcuzzi in studio con un'entrata spettacolare: corre verso la conduttrice alzandola per aria, lasciando persino intravedere qualcosa oltre il vestito di Alessia.

Dopo quell'incontro, di loro insieme non ci fu più traccia fino allo scorso 18 maggio 2020, quando da una foto pubblicata da Stefano su Instagram viene colto un dettaglio da non sottovalutare: sul taschino della sua giacca compare un iris viola, lo stesso che anche Alessia Marcuzzi pubblica pochi giorni dopo con una didascalia che recita "A te". Certo, questo non vuole assolutamente significare che tra i due ci sia stata veramente una relazione, ma il retroscena regala semmai un dettaglio in più ad un rapporto d'amicizia sicuramente particolare, speciale.

Dunque arriva la notizia della nuova rottura fra Belen e Stefano, ma Dagospia ha messo il carico di 90 non solo lanciando l'indiscrezione della presunta relazione tra de Martino e la Marcuzzi, ma coinvolge anche l'altrettanta presunta crisi fra la conduttrice e suo marito Paolo Calabresi, e in più aggiungendo che sarebbe stata la Rodriguez a lasciare Stefano dopo aver scoperto il tradimento "attraverso l'iCloud del suo iPad o del suo cellulare".

Le smentite sono poi fioccate, tempi permettendo. Il primo ad allontanare qualsiasi indiscrezione è stato Stefano de Martino, successivamente è toccato alla Marcuzzi, per concludere Belen che ha cercato di buttare acqua sul fuoco parlando di una grande amicizia con la conduttrice