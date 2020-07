Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi: amicizia finita?

Di Sebastiano Cascone mercoledì 15 luglio 2020

Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi ai ferri corti?

Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, all'interno della rubrica 'Chicche di gossip', ha messo in evidenza i rapporti (che sarebbero) non proprio idilliaci tra due (ex?!) amici per la pelle, ovvero tra Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi. Si legge:

"Che cosa è successo tra l'idolo dei teenager, l'influencer Tommaso Zorzi e la sua inseparabile amica Aurora Ramazzotti? I due hanno legato fin da quando erano bambini, hanno frequentato le stesse scuole, ma ora, improvvisamente, hanno smesso di interagire insieme e non appaiono in pubblico, uniti, da tempo. Qual è il motivo di questo tormentato allontanamento?"

La figlia di Eros e Michelle Hunziker e il protagonista di 'Riccanza' sono protagonista, a distanza, di 'Ogni mattina', il nuovo contenitore del mattino di Tv8 condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe. Lui, in qualità, di opinionista, lei come inviata alla ricerca delle nuove tendenze.

Durante un'intervista con Aury, di qualche tempo fa, registrata per il suo canale YouTube, il 25enne aveva confessato di aver litigato già una volta con l'amica di sempre e di aver rotto i contatti per un breve periodo:

Zorzi: "Abbiamo litigato e per un anno non abbiamo parlato"

Ramazzotti: "Lui si lega le cose al dito... Ma poi il primo passo l'ho fatto io e ci siamo ritrovati, adesso va tutto bene...".

Sarà così anche questa volta?!