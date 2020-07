Carlo Conti: "Con mia moglie Francesca ho scoperto il piacere di fare cose insieme"

Di Sebastiano Cascone mercoledì 15 luglio 2020

Le vacanze di Carlo Conti dopo la fine dell'ultima stagione televisiva

Carlo Conti, la moglie Francesca Vaccaro ed il piccolo Matteo sono i protagonisti della cover di 'Chi', in edicola questa settimana. Il conduttore Rai che, da qualche settimana, ha concluso la propria stagione televisiva con 'Top Dieci', successo del venerdì sera della prima rete di Stato, si sta godendo con la propria famiglia un periodo di meritato relax in Versilia.

Al settimanale, diretto da Alfonso Signorini, il presentatore ha spiegato i motivi che l'hanno spinto, otto anni fa, a sposarsi:

"Con lei ho scoperto il piacere di fare cose insieme. Fino a quel momento avevo avuto storie che si erano fermate in superficie anche perché per anni ho pensato a costruire qualcosa per il mio lavoro".

Conti ha spiegato che, tra venti anni, è desideroso di vedere il figlioletto realizzando tutti i propri sogni nel cassetto:

"Per prima cosa spero di essere in salute e di essere lucido per godermi le soddisfazioni che un figlio può dare ai genitori, come quella di realizzare i propri sogni. Al momento, Matteo ha mille interessi, spero solo che le sue passioni dell'adolescenza diventino il suo lavoro, così non sentirà mai fatica e non lavorerà neanche un giorno".

Il figlio e la figlia dell'amico di sempre, Leonardo Pieraccioni, sono ottimi compagni di gioco. Conti non è timoroso che, da grandi, si possano fidanzare:

"Leonardo è terrorizzato ma non per mio figlio: non vuole saperne di diventare mio consuocero!"