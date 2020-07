Rodrigo Alves, il Ken umano ora si fa chiamare Jessica: "Voglio un figlio"

Di Giulio Pasqui martedì 14 luglio 2020

Il Ken umano è diventato una donna: ora sogna un bambino.

Da Rodrigo Alves a Jessica. Il Ken umano più famoso al mondo, diventato celebre a causa degli infiniti interventi estetici che l'hanno portato a somigliare alla versione maschile di Barbie, ha deciso di cominciare un percorso di "femminizzazione". Così ha deciso di cambiare i connotati del viso per assumere un aspetto più femminile e aumentare il seno, oltre a una cura ormonale.

Jessica Alves ha spiegato così la sua transizione:

"'Ho sempre saputo di essere una donna, dall'età di tre, quattro, cinque, sei anni. Ho sempre giocato con le bambole ed ero in contatto con il mio lato femminile (...) Ero molto infelice, dovevo ottenere la transizione o morire. Non c’era una terza via. Devo ancora effettuare due o tre interventi per completarla, dopo giuro che ho smesso con le operazioni chirurgiche".

Ma ora il suo sogno è un altro, ben impegnativo: "Mi piacerebbe avere un bambino. Mi immagino prendermi cura del mio bambino e stare con qualcuno che mi ama e che mi accetta per me per quello che sono".