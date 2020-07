Giulio Berruti confessa: "Sono innamorato di Maria Elena Boschi" (VIDEO)

Di Marco Salaris lunedì 6 luglio 2020

L'ammissione dell'attore durante la trasmissione "C'è tempo per..." su Rai 1.

Rullino i tamburi, Giulio Berruti vuota il sacco! A C'è tempo per... in onda su Rai 1, l'attore 35enne, da qualche tempo all'attenzione delle cronache rosa per il vociferare di una relazione in corso con Maria Elena Boschi dopo le foto pubblicate sul settimanale Chi, ha deciso di non nascondersi più e dichiarare apertamente che sì, la storia è in corso.

La trappola tesa da Anna Falchi all'ospite in collegamento non poteva non funzionare. Si parla di passione come motore della vita, la domanda è stata inevitabile: "In questo momento stai vivendo tutto questo?". Berruti, inizialmente spaesato e braccato, ha scelto la via della sincerità con una premessa:



Sono una persona molto riservata, penso che la vita privata di una persona vada preservata e custodita gelosamente. Io evito di parlare di cose che non riguardano direttamente me in questo caso, ma sì, sono innamorato.

Il volto diventa raggiante una volta tolto il peso della rivelazione e si lascia andare: "Siamo una bella coppia. Ne riparleremo sicuramente ma è inutile negarlo, ci sono le foto". Ricordiamo che in precedenza Berruti è stato fidanzato con Francesca Kirchmair per circa tre anni, si sono lasciati la scorsa primavera. Ora non c'è più nessun dubbio, il presente ha un nuovo nome ed è quello dell'ex ministro del governo Renzi.