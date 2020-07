Andrea Denver: il primo incontro con Adriana Volpe ad Ogni Mattina

Di Sebastiano Cascone lunedì 6 luglio 2020

Adriana Volpe, oggi, 6 luglio 2020, ha ospitato l'amico Andrea Denver, conosciuto all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. Il modello veronese ha spiegato come è nata la collaborazione con Madonna:

"E' stato assurdo. Io ero su un set fotografico a New York. E ho avuto una pioggia di notifiche che Madonna aveva postato questa foto, mi aveva taggato e iniziato a seguire su Instagram. Sono stato contattata dopo due settimane per prendere parte ad un suo video musicale. E' stato emozionante, abbiamo avuto modo di conoscerci, mi ha invitato a tutti i party del tour. Abbiamo parlato dell'Italia a volte. C'era dell'interesse da parte sua. Via messaggi flirtava un po' ma sempre in maniera corretta. Non è mai stata esplicita. La stimo tantissimo, la trovo un'icona del pop ma esteticamente non è il mio tipo. Si è creata quest'amicizia, ho parlato anche della mia Verona. C'è anche una bell'amicizia con Paris Hilton. Sono stato fortunato a lavorare anche con Taylor Swift. Mi mancano gli Stati Uniti, non vedo l'ora di rientrare".

L'influencer italiano non vede l'ora di riabbracciare la fidanzata Anna Wolf:

"Questo rapporto a distanza ci sta mettendo a dura prova ma cerchiamo di resistere. Ci siamo conosciuti ad una mostra d'arte nel 2016. Ci siamo presentati tramite amici in comune. Dopo due anni aveva un evento di beneficenza a Miami, mi ha colpito dall'aspetto fisico. Il giorno dopo, l'ho invitata a pranzo, e mi ha conquistato anche con il fatto che mangiasse tanti carboidrati. Ho perso la testa completamente. Lei si è trasferita a New York e abbiamo avuto modo di frequentarci. Siamo assieme da due anni e non ci vediamo da sei mesi".

I due ex gieffini si sono ritrovati per la prima volta dopo il reality di Canale 5. La compagna americana non è gelosa dell'amicizia tra Andrea e la conduttrice di Tv8:

"Ha capito che tra di noi c'è stata una bella intesa. Ho sempre apprezzato il tuo carisma, una forza della natura lì dentro. Mi impegnavi in attività come la danza classica che non avrei mai fatto nella mia vita. Sei riuscito a coinvolgermi. Hai un carattere bellissimo".